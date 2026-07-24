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Esplosioni e fumo vicino all'aeroporto di Erbil sede di truppe Usa

ERBIL, 24 LUG - Diverse esplosioni si sono udite nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno, secondo quanto riferito da un giornalista dell'Afp. Le esplosioni sono state udite dopo l'attivazione dei sistemi di difesa aerea, secondo il giornalista, che ha anche avvistato dei droni sorvolare la città e del fumo salire nella zona dell'aeroporto. Da quando sono riprese le ostilità in Medio Oriente, i droni sono stati ripetutamente intercettati sopra Erbil, sede anche di un importante complesso consolare statunitense.

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