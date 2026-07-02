ROMA, 02 LUG - Un'esplosione si è verificata in un caffè nel centro di Damasco, vicino al Palazzo di Giustizia, causando almeno quattro morti e dieci feriti. Lo riferiscono media siriani citando fonti della polizia e spiegando che l'esplosione è avvenuta di un locale su Al-Nasr Street, vicino al Palazzo di Giustizia. Ancora non sono stati forniti dettagli sulle cause.
Esplosione nel centro di Damasco, 4 morti e 10 feriti
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