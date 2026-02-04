Giornale di Brescia
Italia e Estero

Esplosione in un'abitazione, grave un uomo ustionato

VICENZA, 04 FEB - Esplosione all'alba in un'abitazione che si trova in Contrada Pregrassi a Valdagno (Vicenza). All'origine di quanto accaduto, secondo le prime informazioni, ci sarebbe una fuga di gas. Ferito in modo grave un uomo che avrebbe riportato ustioni sul 12% del corpo, sul volto e mani, ed è stato trasferito con urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza, in codice rosso. Indagini dei vigili del fuoco e dei carabinieri per capire l'origine dell'esplosione che ha provocato gravi danni alla casa.

Argomenti
VICENZA

