Esplode edificio vicino a casello Autostrada nel Foggiano, contiene casseforti

ROMA, 08 MAG - Un piccolo edificio nei pressi del casello autostradale dell'A14 all'altezza di Cerignola Est (Foggia) è stato fatto esplodere la scorsa notte provocando ingenti danni. A quanto si apprende contiene le casseforti con il denaro dei pedaggi. Il colpo è fallito. Nessuno è rimasto ferito e non ci sono veicoli coinvolti. Sono intervenute le forze dell'ordine e vigili del fuoco. Si indaga per risalire ai responsabili.