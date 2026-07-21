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Esercito libanese si schiera nelle 'zone pilota' del ritiro Idf nel sud

BEIRUT, 21 LUG - L'esercito libanese ha iniziato oggi il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del Paese, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano, in base all'accordo con Israele sulle "zone pilota" mediato da Washington. Lo ha riferito una fonte militare all'Afp. Secondo la fonte, le truppe "hanno iniziato a dispiegarsi nel villaggio di Zawtar al-Gharbiya", nella regione di Nabatieh. Questa mossa avviene mentre il presidente libanese ha in programma oggi un incontro con Donald Trump alla Casa Bianca.

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