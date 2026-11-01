ROMA, 01 NOV - Il portavoce dell'esercito iraniano, Mohammad Akraminia, ha affermato che "un eventuale conflitto futuro potrebbe rivelarsi decisamente più lungo di quelli passati". Lo scrive Al Jazeera. "Il presidente americano - ha aggiunto il militare, secondo Afp - non sarebbe in grado di dettare i tempi o le condizioni della sua conclusione". Per Akraminia ogni nuovo attacco da parte degli Stati Uniti "riceverà una risposta immediata e schiacciante, ancora più ampia di quelle del passato. Qualora dovesse scoppiare una nuova guerra, la geografia del conflitto non si limiterà alla regione dell'Asia occidentale", ha dichiarato, secondo quanto riportato dai media statali iraniani. Ha inoltre sottolineato che la dottrina iraniana ha iniziato, "già da tempo, a passare da una postura puramente difensiva a un approccio offensivo".
Esercito Iran, 'prossima guerra potrà essere più lunga, Trump non ne detterà i tempi'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...