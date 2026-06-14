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Esercito Iran, 'l'attacco a Beirut non resterà impunito'

ROMA, 14 GIU - Il vice comandante del comando militare congiunto iraniano Khatam al-Anbiya ha dichiarato che l'ultimo attacco di Israele contro Hezbollah a Beirut non resterà impunito. Mohammad Jafar Asadi ha descritto l'attacco a Dahyieh come una rinnovata provocazione israeliana. Lo riporta Iran International.

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