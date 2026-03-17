Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Escursionista scivola per 250 metri e muore sul Grappa

AA

BELLUNO, 17 MAR - Un escursionista è morto sul massiccio del Grappa dopo essere scivolato su un sentiero innevato ed essere precipitato in un canale per 250 metri, nei pressi del Bivacco Murelon Scopel (1.483 metri). Altri due dei cinque compagni sono rimasti feriti: uno nel tentativo di raggiungere l'amico caduto, un altro scivolato più avanti per un centinaio di metri riportando escoriazioni al volto. Il gruppo di sei era partito dal Rifugio Bassano quando, a 200 metri dalla meta (il bivacco Murelon Scopel), uno ha perso l'equilibrio. L'elicottero Falco 2, decollato da Belluno, ha raggiunto il luogo dell'incidente: il personale sanitario calato nel canale ha potuto solo constatare il decesso. I due feriti sono stati recuperati e affidati al personale del Suem di Pieve del Grappa al Rifugio Bassano. Anche due degli escursionisti rimasti sul sentiero sono stati trasportati a valle dall'elicottero; un terzo è rientrato autonomamente.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BELLUNO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario