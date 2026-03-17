Escursionista scivola per 250 metri e muore sul Grappa

BELLUNO, 17 MAR - Un escursionista è morto sul massiccio del Grappa dopo essere scivolato su un sentiero innevato ed essere precipitato in un canale per 250 metri, nei pressi del Bivacco Murelon Scopel (1.483 metri). Altri due dei cinque compagni sono rimasti feriti: uno nel tentativo di raggiungere l'amico caduto, un altro scivolato più avanti per un centinaio di metri riportando escoriazioni al volto. Il gruppo di sei era partito dal Rifugio Bassano quando, a 200 metri dalla meta (il bivacco Murelon Scopel), uno ha perso l'equilibrio. L'elicottero Falco 2, decollato da Belluno, ha raggiunto il luogo dell'incidente: il personale sanitario calato nel canale ha potuto solo constatare il decesso. I due feriti sono stati recuperati e affidati al personale del Suem di Pieve del Grappa al Rifugio Bassano. Anche due degli escursionisti rimasti sul sentiero sono stati trasportati a valle dall'elicottero; un terzo è rientrato autonomamente.