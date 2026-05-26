Escursionista disperso da due giorni sulle montagne del Friuli

BARCIS, 26 MAG - Sono in corso le ricerche di un escursionista tedesco di 63 anni disperso tra le alture sopra Barcis (Pordenone) da domenica. La centrale operativa Sores Fvg aveva attivato già ieri, attorno alle 21, la stazione di Maniago del Soccorso Alpino, l'elisoccorso regionale in fase notturna e i vigili del fuoco dopo la segnalazione della compagna di escursione. I due stavano compiendo un trekking di più giorni nell'area del Bivacco Val di Zea, dove avevano pernottato la sera del 23 maggio. Domenica mattina si erano separati: la donna aveva deciso di rientrare verso valle fermandosi a Villa Emma, in Prescudin, dove i due avevano concordato di ritrovarsi lunedì per il rientro in Germania. Nella notte sono state effettuate perlustrazioni aeree con l'elicottero dell'elisoccorso regionale e controlli a piedi al bivacco Bitter, raggiunto da due soccorritori da Pian dei Tass. Le operazioni di volo sono state sospese a mezzanotte e riprese questa mattina alle 5.30 con l'elicottero della Protezione civile regionale, senza esito. Alle ricerche partecipano ora anche l'elicottero Drago dei vigili del fuoco e le squadre dei vigili del fuoco di Pordenone e Maniago, anche con il reparto droni. Una decina di tecnici del Soccorso alpino sta battendo a piedi i sentieri tra il Bivacco Val di Zea e il Bivacco Pastour. L'uomo indossa abbigliamento grigio e nero.