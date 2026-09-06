BERGAMO, 06 SET - Dramma oggi pomeriggio a Taleggio, dove un motociclista di 20 anni, milanese, è morto cadendo in un dirupo nella zona degli Orridi. Il giovane è precipitato per circa 8-10 metri dopo aver perso il controllo della moto. Le operazioni di soccorso da parte del 118, con anche l'elisoccorso, sono state immediate: il motociclista è però subito parso in gravi condizioni ed è deceduto sul posto poco dopo. L'allarme è scattato poco dopo le 16. Il giovane era in sella alla sua Ktm Duke quando ha perso il controllo della due ruote, è uscito fuori strada ed è precipitato. Con lui c'era un gruppo di motociclisti del Moto Club di Bresso tra cui anche i suoi genitori che hanno assistito alla tragica caduta. L'incidente si è verificato mentre il gruppo di centauri scendeva dalla Val Taleggio verso San Giovanni Bianco, in una curva poco dopo il Ponte del Becco.
Esce di strada in un dirupo, motociclista muore davanti ai genitori
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