Ereditiera Usa scomparsa, ricompensa Fbi da 25mila dollari a chi darà informazioni

VICENZA, 10 APR - L'Fbi di Miami ha offerto una ricompensa fino a 25.000 dollari per chi possa fornire informazioni che portino al ritrovamento dei resti umani di Ana Maria Henao Knezevic, l'ereditiera quarantenne statunitense di origini colombiane scomparsa a Madrid il 2 febbraio 2024, e le cui ricerche si svolsero anche in provincia di Vicenza, nei pressi di Cogollo del Cengio. La notizia, pubblicata nel sito web dell'ufficio federale, è stata pubblicata dai quotidiani Giornale di Vicenza e Corriere del Veneto. Sospettato della morte della donna era stato l'ex marito, David Knezevich, 37 anni, imprenditore americano di origini serbe trovato morto in carcere nell'aprile dello scorso anno. Ana Maria Henao era giunta a Madrid nel dicembre 2023, in fuga dopo la separazione da Knezevich dopo 13 anni di matrimonio, e di lei si erano perse le tracce dal 2 febbraio successivo. L'ex marito fu arrestato all'aeroporto di Miami all'arrivo di un volo da Belgrado, per il presunto coinvolgimento nel sequestro di persona e nella sparizione della moglie, in un tragitto tra Madrid e la Serbia. Il 10 giugno 2024 era comparso davanti al giudice dello stato della Florida per la lettura formale delle accuse a suo carico. Dagli Usa era arrivato un input alle polizie spagnole e italiane di dare il via alle ricerche della 40enne in un'area boschiva lungo la "strada del Costo", a Cogollo del Cengio. Le ricerche erano state avviate anche dopo alcune testimonianze sulla presenza di un uomo nella zona in quel periodo, ma non hanno mai portato a nulla: a gennaio 2025 erano state trovate alcune ossa, che si sono però rivelate di origine animale.