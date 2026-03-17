Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Entra all'asilo con un coltello in mano, bloccata dai carabinieri col taser

AA

NOVARA, 17 MAR - Una donna si è introdotta in un asilo di Novara con un coltello in mano e si è barricata in un locale fino a che i carabinieri non l'hanno bloccata e trasportata in ospedale. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio e il comando provinciale dell'Arma l'ha reso noto solo oggi. La donna, di origini straniere, armata di un grosso coltello da cucina, tipo mannaia, e visibilmente in preda ad un forte stato d'agitazione era riuscita a introdursi nei locali dell'asilo, barricandosi all'interno di una stanza. Nel frattempo le collaboratrici scolastiche hanno chiamato il 112 e sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. I militari sono entrati nel locale e con l'utilizzo del taser, sono riusciti a immobilizzare la donna, che è stata poi condotta in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore della Carità per le cure del caso. Il coltello è stato posto sotto sequestro e la donna segnalata all'autorità giudiziaria per violazione di domicilio aggravata e interruzione di pubblico servizio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NOVARA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario