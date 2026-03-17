Entra all'asilo con un coltello in mano, bloccata dai carabinieri col taser

NOVARA, 17 MAR - Una donna si è introdotta in un asilo di Novara con un coltello in mano e si è barricata in un locale fino a che i carabinieri non l'hanno bloccata e trasportata in ospedale. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio e il comando provinciale dell'Arma l'ha reso noto solo oggi. La donna, di origini straniere, armata di un grosso coltello da cucina, tipo mannaia, e visibilmente in preda ad un forte stato d'agitazione era riuscita a introdursi nei locali dell'asilo, barricandosi all'interno di una stanza. Nel frattempo le collaboratrici scolastiche hanno chiamato il 112 e sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. I militari sono entrati nel locale e con l'utilizzo del taser, sono riusciti a immobilizzare la donna, che è stata poi condotta in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore della Carità per le cure del caso. Il coltello è stato posto sotto sequestro e la donna segnalata all'autorità giudiziaria per violazione di domicilio aggravata e interruzione di pubblico servizio.