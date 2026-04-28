Emesso un mandato d'arresto per l'ex direttore dell'Fbi Comey

WASHINGTON, 28 APR - Dopo la seconda incriminazione per aver "minacciato di morte" Donald Trump per un post sui social media, è stato emesso un mandato d'arresto per l'ex direttore dell'Fbi James Comey. Lo riporta la Cnn. Il funzionario, al quale Donald Trump ha giurato vendetta, potrebbe essere portato in carcere già questa notte. Sarebbe un evento senza precedenti per un ex capo del Bureau. James Comey, nominato da Barack Obama e confermato dal tycoon durante il suo primo mandato, è stato accusato per un post sul Instagram di un anno fa in cui si vedeva una serie di conchiglie a formare i numeri "86 47", accompagnata dal commento "una curiosa formazione di conchiglie durante la mia passeggiata in spiaggia". Nel gergo della ristorazione, il numero "86" indica l'atto di eliminare o rimuovere definitivamente una voce dal menu, mentre il "47" farebbe riferimento, secondo le accuse, al 47° presidente Usa, Trump.