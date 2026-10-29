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Elicottero caduto, una sergente della Croce Rossa tra i morti

ROMA, 29 OTT - "Ci uniamo al dolore dei familiari del sergente dell'Esercito Simone Ruggia, del sergente dell'Esercito Claudio Marchesi, del tenente del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana Franco Adriano Zecchillo e del sergente del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana Laura Procacci che hanno perso la vita servendo l'Italia, la Difesa e l'Esercito". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto sulle vittime dell'elicottero caduto in Bosnia.

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