BELGRADO, 01 NOV - Le elezioni parlamentari anticipate in Serbia, vinte trionfalmente dalla Lista Studentesca domenica scorsa, vengono oggi ripetute in 53 seggi, nei quali è stato stabilito che i risultati non potevano essere determinati o dove le operazioni di voto erano state annullate. I seggi elettorali sono stati aperti alle 7:00 e chiuderanno alle 20. Gli elettori chiamati alle urne sono 24.438.
Elezioni politiche in Serbia ripetute oggi in 53 seggi
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