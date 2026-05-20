Elezioni in Colombia, la guerriglia Eln annuncia un cessate il fuoco

BOGOTA, 20 MAG - Il gruppo armato colombiano Esercito di Liberazione Nazionale (Eln) ha annunciato oggi una sospensione provvisoria delle operazioni militari in coincidenza con le elezioni presidenziali del 31 maggio. "L'Esercito di Liberazione Nazionale informa il popolo colombiano del suo rispetto per il libero diritto di voto e del suo impegno a non interferire nell'attuale processo elettorale. A tal fine, attuerà un cessate il fuoco unilaterale il 31 maggio", afferma l'organizzazione in un comunicato pubblicato sui social media dove si ribadisce anche che "l'Eln non ha una politica di minacce o attacchi ai candidati". La tregua, si precisa, durerà dalla mezzanotte (ora locale) del 30 maggio, fino alla mezzanotte del 2 giugno. Nel comunicato si chiarisce inoltre che - diversamente da quanto affermato dalle autorità colombiane - non si sono registrate vittime nel bombardamento effettuato dall'esercito contro posizioni dell'Eln il 9 maggio nella zona rurale del comune di Tibú, nel dipartimento di Norte de Santander (nord-est). Nato negli anni 60 in Colombia come guerriglia rivoluzonaria di stampo marxista, l'Eln è attualmente classificato come gruppo terroristico dai governi di Colombia, Perù, Stati Uniti, Canada e dell'Unione Europea e si ritiene che si finanzi attraverso attività illegali come il traffico di droga, di armi e di persone.