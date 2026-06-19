SAN PAOLO, 19 GIU - Un sistema carcerario simile a quello di El Salvador e la castrazione degli stupratori sono due dei pilastri della proposta di sicurezza pubblica presentata dal candidato di destra alla presidenza del Brasile, Flávio Bolsonaro, insieme a Sérgio Moro, ex giudice dello scandalo di corruzione 'Lava Jato', la Mani Pulite verdeoro. "Il Brasile ha bisogno di coraggio. Riprenderemo il controllo delle carceri dove il governo ha perso ogni autorità. Non ci può essere tolleranza per i delinquenti", ha detto il figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro durante un evento a San Paolo. Il candidato del Partito Liberale ha dichiarato che, se eletto, costruirà cinque carceri federali di massima sicurezza chiamate 'Trevas' (Tenebre), dove i detenuti saranno sottoposti a un regime estremamente duro. Il suo programma, chiamato 'Brasile senza paura', prevede anche che i condannati per violenza sessuale, oltre a essere sottomessi alla castrazione chimica, non abbiano le pene ridotte e che vengano schedati in un registro nazionale. Bolsonaro Jr. ha anche difeso la possibilità di processare minori a partire dai 14 anni per reati come omicidio e traffico di droga.
Elezioni in Brasile, Flavio Bolsonaro propone carceri come El Salvador
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