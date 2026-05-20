Electrolux: vescovo di Pordenone al fianco dei lavoratori di Porcia

PORCIA, 20 MAG - La Diocesi di Concordia-Pordenone scende al fianco dei lavoratori Electrolux nella crisi che coinvolge lo stabilimento di Porcia. Oggi il vescovo, mons. Giuseppe Pellegrini, ha partecipato all'assemblea pubblica con sciopero organizzata dai sindacati davanti ai cancelli della fabbrica, alla presenza di centinaia di dipendenti e di gran parte dei sindaci del territorio provinciale. Nel suo intervento, il presule ha espresso "vicinanza concreta" alle maestranze e alle loro famiglie, sottolineando che "difendere il lavoro significa difendere la dignità delle persone e il futuro della comunità". La diocesi, attraverso la Commissione di pastorale sociale e del lavoro, ha ribadito il proprio sostegno ai dipendenti in una fase definita di "profonda e drammatica incertezza". Il vescovo ha inoltre rivolto un appello a tutte le parrocchie del territorio affinché, durante le messe delle prossime domeniche, venga dedicata una speciale preghiera ai lavoratori Electrolux e alle loro famiglie, auspicando una soluzione "giusta ed equa" della vertenza.