SAN SALVADOR, 15 OTT - La Commissione dei cittadini residenti all'estero dell'Assemblea legislativa di El Salvador ha approvato il parere favorevole per ratificare l'accordo di portata parziale con il Belize. L'intesa, sottoscritta ad agosto dopo due tornate di negoziati, garantisce un accesso preferenziale a 422 prodotti salvadoregni. Di questi, 316 godranno di dazio zero e i restanti di riduzioni spalmate in un periodo da cinque a 10 anni. Al contempo, 276 articoli del Belize avranno agevolazioni nel Paese vicino, avvantaggiando settori come la metallurgia, il tessile e l'agroindustria. Maria Renderos de López, vicedirettrice degli accordi commerciali del ministero dell'Economia salvadoregno, ha spiegato che "quello che cerchiamo con questo accordo è avere maggiore certezza giuridica", evidenziando i futuri benefici per i più di 60.000 connazionali residenti in Belize. La presidente della Commissione, Ana Figueroa, ha definito il progetto "un'iniziativa molto interessante" che aiuterà a "dinamizzare la nostra economia".
El Salvador verso la ratifica dell'accordo commerciale con il Belize
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