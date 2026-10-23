PORT AU PRINCE, 23 OTT - El Salvador ha inviato truppe ad Haiti nel tentativo di salvare quattro suoi militari che si ritiene siano stati rapiti da bande armate locali: a renderlo noto è un portavoce della Forza multinazionale anti-gang (Fsg) ad Haiti, autorizzata dalle Nazioni Unite. Secondo le autorità salvadoregne, i soldati dispersi - descritti come tecnici dell'aviazione con compiti non di combattimento, a supporto della missione Onu - sono caduti in un'imboscata tesa da alcune gang il 18 ottobre. Da diversi giorni, la Fsg sta conducendo un'operazione per rintracciarli, con scontri armati che finora hanno provocato la morte di almeno sette membri delle organizzazioni criminali e il ferimento di quattro membri della missione. Su X, Fsg ha comunicato che un contingente proveniente da El Salvador è giunto ieri a Port-au-Prince, con l'obiettivo di "supportare le operazioni di ricerca e sicurezza" attualmente in corso nell'area di Plaine du Cul-de-Sac. Nei giorni scorsi, lo stesso presidente di El Salvador, Nayib Bukele, aveva annunciato un'operazione di salvataggio dei connazionali lanciando un ultimatum alle gang haitiane.
El Salvador invia truppe ad Haiti per salvare 4 militari rapiti
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