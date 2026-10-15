SAN SALVADOR, 14 OTT - Si è svolta la simulazione nazionale contro i terremoti organizzata dalla Protezione civile e dai Vigili del Fuoco di El Salvador. L'esercitazione ha visto la partecipazione di oltre 7.000 istituzioni pubbliche, aziende private e comunità civili, con l'obiettivo di valutare i protocolli di evacuazione di fronte a un sisma ipotetico di magnitudo 8.0 al largo della costa di La Libertad. Il direttore della Protezione civile, Luis Amaya, ha spiegato che l'attività si inquadra nella Settimana della riduzione dei rischi di disastri, promossa dall'Onu per favorire il passaggio da una risposta puramente emergenziale a una vera cultura della prevenzione. "Queste sono le azioni che ci trasformeranno da un Paese reattivo a un Paese previdente", ha dichiarato il funzionario in conferenza stampa a San Salvador. L'iniziativa è stata anticipata alla giornata del 14 ottobre per accelerare la preparazione sul territorio. Amaya ha inoltre ricordato la creazione di un gruppo specializzato nel soccorso urbano e l'aggiornamento dei piani di contingenza in base agli scenari sismici e vulcanici più probabili, prendendo come riferimento i devastanti terremoti del 1986 e del 2001.
El Salvador, conclusa l'esercitazione nazionale antisismica
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