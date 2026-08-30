El Pais, Madrid stanzia 165 milioni nel nuovo piano di emergenza per Ceuta

MADRID, 30 AGO - A un mese dagli arrivi in massi a Ceuta di 72mila migranti, dei quali 5mila rimasti nell'exclave, secondo i dati ufficiali, il governo presieduto da Pedro Sanchez prepara un nuovo piano di emergenza da 165 milioni di euro per far fronte alla crisi, che sarà approvato martedì dal Consiglio dei ministri. Si aggiungerà ai 180 milioni del piano di medio periodo, annunciato la scorsa settimana. Secondo fonti governative anticipate oggi da El Pais, del nuovo pacchetto, 80 milioni saranno immessi direttamente nell'economia locale nei prossimi quattro mesi, pari al 4,15% del Pil di Ceuta; altri 70 milioni sono previsti per il 2027. Fra le misure figurano 35 milioni di aiuti diretti a Pmi e lavoratori autonomi, colpiti dal crollo dell'attività, e altri 15 milioni per rafforzare scuola, sanità e giustizia. Giovedì scorso l'esecutivo e le comunità autonome hanno inoltre concordato un finanziamento straordinario di 25 milioni per l'assistenza dei minori non acompagnati a Ceuta, stimati in almeno 1.500, che dovranno essere redistribuiti fra le varie regioni della penisola. Si stima che 140 migranti siano morti sui due lati della frontiera dell'exclave iberica in Nord Africa durante gli arrivi in massa, dei quali 94 in territorio spagnolo. Il nuovo piano si unisce alle misure varate nelle ultime settimane dall'esecutivo, che ha dichiarato la crisi migratoria a Ceuta di 'interesse per la sicurezza nazionale', istituendo un "comando unico" per coordinare gli interventi, affidato al ministro della politica territoriale, Angel Victor Torres, per far fronte all'emergenza nazionale. Parallelamente Madrid sta cercando di individuare a Ceuta nuovi spazi per l'accoglienza dei migranti, ancora accampati sulle spiagge o in condizioni precarie in strada, per accelerare i rimpatri e le procedure dei rimpatri in Marocco, con l'aumento del numero di agenti e dei funzionari specializzati per l'esame delle eventuali richieste di asilo e il ricorso all'assistenza di Frontex.
El Pais, Madrid stanzia 165 milioni nel nuovo piano di emergenza per Ceuta
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