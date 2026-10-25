TEL AVIV, 25 OTT - ''O Netanyahu o io: la corsa per essere il primo partito è un testa a testa. Dobbiamo superare il Likud con un ampio margine, per ottenere dal presidente l'incarico di formare un governo e portare alla vittoria il blocco del cambiamento''. Lo ha detto in una dichiarazione video Gadi Eizenkot, principale rivale del premier e leader del Likud Benyamin Netanyahu nella campagna elettorale in Israele.
Eizenkot, 'è un testa a testa, dobbiamo superare il Likud per ottenere il mandato'
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