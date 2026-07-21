SAN PAOLO, 20 LUG - Eduardo Bolsonaro, il terzo figlio dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, ha ottenuto la residenza permanente negli Stati Uniti, la cosiddetta "green card". Lo ha dichiarato ai media locali lo stesso ex deputato, spiegando di aver ricevuto il permesso attraverso la categoria EB-1A, riservata a persone con "abilità straordinarie" in diversi settori. Bolsonaro vive negli Usa dall'inizio del 2025 e ha riferito di aver avviato la procedura circa un anno fa. Il figlio dell'ex capo dello Stato, alleato del presidente americano Donald Trump, sostiene di essersi trasferito negli Stati Uniti per proteggersi da quella che definisce una persecuzione da parte della Corte suprema brasiliana. Eduardo Bolsonaro è stato condannato in Brasile a quattro anni e due mesi di carcere per aver sollecitato interferenze statunitensi nel processo contro il padre, condannato a oltre 27 anni per un tentativo di golpe dopo la sconfitta alle elezioni del 2022. Il politico ha negato di aver chiesto all'amministrazione Trump di imporre dazi contro il Brasile e ha affermato che tornerà nel Paese solo se gli sarà concessa un'amnistia.
Eduardo Bolsonaro ottiene la green card Usa mentre resta la condanna in Brasile
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