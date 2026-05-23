Eclissi totale del 2027, a Luxor il punto della massima totalità

IL CAIRO, 23 MAG - L'eclissi solare totale del 2 agosto 2027 sarà l'evento astronomico più spettacolare e lungo del XXI secolo e il punto di massima totalità avverrà in Egitto, vicino a Luxor, dove il Sole sarà completamente oscurato per 6 minuti e 23 secondi, un record assoluto che non si ripeterà fino al 2114. Per questo l'Egitto si sta già preparando ad accogliere un evento di portata globale, per cui è stato istituito un apposito comitato presieduto dal ministro del Turismo e delle Antichità. L'obiettivo - ha spiegato emanando il decreto che istituisce il comitato - è garantire un'esperienza sicura e ben organizzata per i turisti che verranno ad osservare il fenomeno, snellendo il flusso di visitatori nei siti archeologici e nei principali punti di osservazione di Luxor, prevenendo qualsiasi rischio di sovraffollamento durante l'evento.