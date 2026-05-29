++ Ebola, test negativo per la dottoressa rientrata dal Congo ++

ROMA, 29 MAG - E' negativo il test eseguito sulla dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dalla Repubblica Democratica del Congo, che era entrata in contatto con pazienti risultati positivi all'Ebola. "Si tratta di un medico chirurgo che non presenta sintomi, ma che ha comunque autorizzato l'esecuzione del test che è risultato negativo. Il test è stato effettuato allo Spallanzani di Roma dove la dottoressa si trova ora per la quarantena", rende noto il ministero della Salute.