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Ebola, in Italia obbligo dichiarazione per chi proviene da Congo e Uganda

ROMA, 30 MAG - In Italia c'è obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi arrivi "direttamente o indirettamente" dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda o che" sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale": è quanto prevede l'ordinanza pubblicata nella Gazzetta e ufficiale firmata dal ministro della Salute, Orazio Schillaci. Il ministero ha intanto pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza

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