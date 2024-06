'E' posseduto da un demone', uomo tiene il figlio al guinzaglio

I Carabinieri sul luogo in cui un uomo è morto sbranato da alcuni rottweiler mentre faceva jogging nei pressi del parco di Manziana, vicino Roma, 11 febbraio 2024. ANSA/ US/ CARABINIERI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++