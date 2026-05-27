E' picco di caldo e afa, poi i temporali porteranno un leggero calo termico

ROMA, 27 MAG - Nelle prossime ore l'Italia si prepara ad affrontare il picco dell'ondata di calore che ha caratterizzato gli ultimi giorni di maggio. Poi, a causa del caldo eccessivo, scoppieranno temporali, anche violenti, che abbasseranno leggermente le temperature. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "I termometri - afferma - toccheranno picchi di 36°C a Pavia, Piacenza, Cremona e Modena. Seguono a 35°C la Pianura Padana da Torino fino a Bologna, passando per Alessandria, Asti, Vercelli, Milano, Lodi, Parma, Reggio Emilia, Mantova, Verona, Rovigo, Ferrara e Forlì". Nel complesso, tutto il Nord segnerà un'estrema anomalia termica di 8-9°C oltre le medie tipiche di fine maggio. Anche al Centro si toccheranno picchi di 34-35°C, al Sud qualche punto in meno. Poi l'energia termica accumulata innescherà lo sviluppo di temporali pomeridiani localmente intensi e, con l'arrivo della pioggia, le temperature subiranno un leggero calo. Domani i fenomeni temporaleschi saranno più probabili inizialmente sulle Dolomiti, per poi estendersi giovedì al Nord-Est e a ridosso dei rilievi, coinvolgendo anche le adiacenti zone interne di pianura. Brevi rovesci sono attesi anche al Centro, in particolare tra la Bassa Toscana e il Lazio, con possibili sconfinamenti fino a Roma. Venerdì tuoni, fulmini e colpi di vento colpiranno in modo più incisivo l'area compresa tra la Lombardia, l'Emilia e il Basso Veneto. Per il weekend è infine previsto tempo instabile con sole pieno al mattino, locali temporali nel pomeriggio e cieli tersi la sera. Nel dettaglio: - Mercoledì 27. Al Nord: temporali con grandine al Nordest, caldo anomalo a 36°C. Al Centro: generalmente sereno e molto caldo. Al Sud: rovesci pomeridiani sull'Appennino, sole altrove. - Giovedì 28. Al Nord: temporali sparsi e leggero calo delle massime. Al Centro: temporali dagli Appennini verso le coste tirreniche. Al Sud: rovesci pomeridiani sull'Appennino, locali sulle coste campane sole altrove. - Venerdì 29. Al Nord: più soleggiato. Al Centro: instabile su Toscana e Lazio. Al Sud: rovesci pomeridiani sull'Appennino e sulle Isole Maggiori interne, sole altrove. Tendenza: sabato e domenica con più sole, temporali di calore sui rilievi.