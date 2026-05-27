E' morto in ospedale il 22enne accoltellato in stazione a Milano

MILANO, 27 MAG - E' morto durante la notte all'ospedale Fatebenefratelli il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. E' stato soccorso e rianimato dal 118 prima di essere trasportato in ambulanza in codice rosso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer.