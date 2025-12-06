Giornale di Brescia
E' morta la donna trovata in una pozza di sangue nel Vicentino

VICENZA, 06 DIC - E' morta la donna di 49 anni ritrovata giovedì alle 5 del mattino nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo (Vicenza) in una pozza di sangue. Lo si apprende da fonti vicino agli inquirenti. Nel primo pomeriggio era stata decretata la morte cerebrale e trascorse le sei ore di osservazione nel reparto di Rianimazione dell'ospedale berico, dove è stata ricoverata, i sanitari hanno dichiarato la morte clinica. Secondo quanto si è appreso, la Procura di Vicenza avrebbe già disposto l'esame autoptico il cui esito, probabilmente, potrà chiarire come è stata provocata la ferita alla testa, piuttosto profonda. Rimane comunque il mistero su quanto accaduto in via Zara, sotto la palazzina dove viveva la donna assieme al compagno e al figlio. La 49enne è stata trovata in un pozza di sangue davanti ad uno dei garage. Tutte le ipotesi, al momento, rimangono aperte e non vi sarebbero indagati per la vicenda. Continuano le indagini della squadra Mobile vicentina che già l'altro ieri ha sentito varie persone, tra cui i medici che sono intervenuti, il compagno e il figlio della donna.

