Duplice omicidio nel Napoletano, donne uccise in giorni diversi

NAPOLI, 18 MAG - Sarebbero state assassinate dalla stessa persona in due giorni diversi le due donne trovate morte stanotte in un cantiere edile di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli che sarebbero due prostitute. L'uomo, ascoltato ormai da diverse ore e ritenuto responsabile del duplice omicidio, avrebbe fatto le prime ammissioni: le avrebbe assassinate, secondo quanto ipotizzato dai carabinieri e dalla Procura di Nola, dopo avere consumato con entrambe un rapporto sessuale ognuno culminato con una lite scaturita al momento del pagamento.