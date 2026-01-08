Giornale di Brescia
Due studenti investiti e feriti da un bus nel Vicentino

VICENZA, 08 GEN - Un ragazzo e una ragazza, studenti dell'istituto superiore Masotto di Noventa Vicentina (Vicenza) sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un bus dell'azienda di trasporti Svt. L'incidente è accaduto verso le ore 13.30, a pochi passi dalla scuola superiore. Secondo le prime informazioni i due compagni, studenti della prima classe, erano appena usciti da scuola ed erano in attesa di un autobus per tornare a casa. Entrambi sarebbero stati colpiti dalla ruota posteriore del mezzo, un bus doppio. A riportare le ferite più gravi la studentessa, che è stata trasportata in elicottero all'ospedale San Bortolo di Vicenza per un trauma ad una gamba, rimasta schiacciata sotto le ruote. Meno serie invece le ferite riportate dall'altro studente, che è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso. Sul posto la Polizia locale, che sta cercando di ricostruire quanto accaduto.

