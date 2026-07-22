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Due indagati per il furto delle fiale di Fentanyl a Roma

ROMA, 22 LUG - Due custodi dell'ospedale Israelitico di Roma sono indagati dalla Procura per il furto delle 80 fiale di Fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Gli investigatori stanno indagando per accertare anche a chi fosse destinato il farmaco. Del caso si occupano i carabinieri del Nas e del Nucleo investigativo.

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