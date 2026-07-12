MILANO, 12 LUG - Due giovani sono stati fermati dai carabinieri per l'omicidio di Youssef Rama Abdelaziz, il 19enne egiziano ammazzato a coltellate nella notte a Crema. Uno di loro, di origine albanese, è stato riconosciuto da un testimone dell'aggressione mortale. Il secondo è, in base alle prime informazioni, di origine africana. All'aggressione avrebbe preso parte anche un terzo straniero, al momento ricercato.
Due fermati per l'omicidio del giovane accoltellato a Crema
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