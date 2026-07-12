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Due fermati per l'omicidio del giovane accoltellato a Crema

MILANO, 12 LUG - Due giovani sono stati fermati dai carabinieri per l'omicidio di Youssef Rama Abdelaziz, il 19enne egiziano ammazzato a coltellate nella notte a Crema. Uno di loro, di origine albanese, è stato riconosciuto da un testimone dell'aggressione mortale. Il secondo è, in base alle prime informazioni, di origine africana. All'aggressione avrebbe preso parte anche un terzo straniero, al momento ricercato.

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