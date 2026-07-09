ROMA, 09 LUG - "Con due blocchi principali con l'attuale legge si arriva a un pareggio, ma Fratelli d'Italia non vuole governare qualche giorno con transfughi o passanti. Ci fa schifo la politica fatta in questo modo. Gli italiani devono decidere chi deve governare" Lo dice Giovanni Donzelli intervenendo alla manifestazione di Fratelli d'Italia 'Piazza Italia - Riscatto Capitale' in corso a Roma. "Sulle preferenze l'obiettivo è presentare emendamento Comune sostenuto da tutto il centrodestra. Vediamo cosa farà il PD in Aula. Fratelli d'Italia sa cosa fare", conclude.
Donzelli, su preferenze obiettivo emendamento unitario del centrodestra
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