Donna scomparsa coi figli, ricerche ostacolate dal maltempo

TARCENTO, 12 MAG - Sono ostacolate dal maltempo che si sta abbattendo sul Friuli Venezia Giulia le ricerche di Sonia Bottacchiari, di 49 anni, e dei figli di 14 e 16 anni, scomparsi dal 20 aprile. I soccorritori hanno ripreso le verifiche nella zona di Tarcento (Udine) dove è stata ritrovata l'auto su cui viaggiavano, ma da oggi il raggio d'azione sarà sensibilmente esteso. Per questa ragione, le forze in campo sono aumentate: assieme ai vigili del fuoco operano Soccorso alpino, Guardia di finanza, Guardia forestale regionale e Protezione civile. Le indagini sono coordinate dai carabinieri. Dal pomeriggio, con il previsto progressivo miglioramento del meteo, ci saranno nuovi sorvoli con gli elicotteri e del reparto droni. Da oggi in campo non solo i cani molecolari ma anche le unità cinofile specializzate nella ricerca di salme e non solo di dispersi.