Donna scomparsa coi figli, Fedriga, 'massima collaborazione, si facciano sentire'

BOLOGNA, 12 MAG - "Stiamo ascoltando anche ora ovviamente informazioni dagli organi preposti. Tutto il nostro sistema ha dato la massima collaborazione e devo dire anche i cittadini, per dare le più ampie segnalazioni possibili". Così il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, interviene sul caso di Sonia Botticchiari e dei suoi figli scomparsi da Piacenza e la cui auto è stata trovata parcheggiata a Tarcento, in Friuli Venezia Giulia. Fedriga rilancia l'appello già rivolto dalla famiglia e dalle autorità affinché la donna e i ragazzi diano notizie di sé al più presto. "Non posso che collegarmi all'appello che stanno facendo tutti: alla mamma e ai ragazzi, fatevi sentire, perché come ha detto il padre in modo molto chiaro, così si risolve tutto". Il governatore sottolinea soprattutto la necessità di evitare ulteriori rischi per l'incolumità delle persone coinvolte. "Altrimenti rischiamo, oltre alla grande preoccupazione, anche di mettere a rischio l'incolumità di queste persone", conclude Fedriga.