CORIGLIANO-ROSSANO, 27 AGO - Una donna di 68 anni, della quale non sono state rese note le generalità, è morta improvvisamente in uno studio medico ortopedico di Rossano a Corigliano-Rossano, dove si era recata per sottoporsi ad una seduta di ozonoterapia. La donna, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato, sarebbe morta all'improvviso e a nulla è valso l'intervento del personale medico del 118. Le indagini puntano a comprendere se la donna è morta prima di sottoporsi alla terapia, che sembra avesse già fatto in precedenza, o subito dopo. La salma è stata posta sotto sequestro così come lo studio medico. Disposta l'autopsia da parte dell'autorità giudiziaria che dovrà chiarire le cause del decesso.
Donna muore in uno studio medico ortopedico, indaga la Polizia
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