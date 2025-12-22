Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Donna ferita a Palermo, comitato sicurezza istituisce nuova "zona rossa"

AA

PALERMO, 22 DIC - Nella zona di piazza Sturzo, via Turati, piazza Nascè e via Isidoro La Lumia a Palermo sarà istituita una quarta zona a vigilanza rafforzata. E' quanto ha deciso il comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura dopo il ferimento di una donna la notte tra sabato e domenica. Una quarta "zona rossa", che sarà sottoposta ai controlli di polizia, che si unisce a quelle decise dopo l'omicidio di Paolo Taormina, il giovane ucciso davanti al pub gestito dalla famiglia lo scorso ottobre.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PALERMO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario