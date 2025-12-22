Donna ferita a Palermo, comitato sicurezza istituisce nuova "zona rossa"

PALERMO, 22 DIC - Nella zona di piazza Sturzo, via Turati, piazza Nascè e via Isidoro La Lumia a Palermo sarà istituita una quarta zona a vigilanza rafforzata. E' quanto ha deciso il comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura dopo il ferimento di una donna la notte tra sabato e domenica. Una quarta "zona rossa", che sarà sottoposta ai controlli di polizia, che si unisce a quelle decise dopo l'omicidio di Paolo Taormina, il giovane ucciso davanti al pub gestito dalla famiglia lo scorso ottobre.