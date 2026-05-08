Donna e figli scomparsi, il messaggio della 16enne ad una compagna poi il silenzio

BOLOGNA, 08 MAG - L'ultimo messaggio inviato dalla sedicenne scomparsa con la madre, Sonia Bottacchiari e il fratello 14enne risale al 20 aprile, il giorno della sparizione e fu inviato ad una compagna di scuola. Lo scrive Libertà, ricostruendo alcuni dettagli sul nucleo familiare di tre persone che da Castell'Arquato (Piacenza) è partito in auto in direzione Friuli e di cui si sono perse le tracce. L'auto è stata ritrovata il 6 maggio a Tarcento (Udine). Su WhatsApp la sedicenne "mi ha chiesto come mi fosse andata una verifica - racconta la compagna - le ho risposto il giorno dopo, ma il mio messaggio non è mai stato visualizzato. Da quel momento solo spunte grigie". Altre compagne confermano: "In tante le abbiamo scritto per chiederle perché non tornasse a scuola, ma il suo telefono è sempre spento". La ragazza frequenta una classe terza, il fratello una prima, a Fidenza (Parma). Entrambi sono descritti come integrati, puntuali, sempre accompagnati in auto dalla mamma.