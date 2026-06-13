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Donna attaccata da uno squalo in Australia, è in condizioni critiche

SYDNEY, 13 GIU - Una donna è stata gravemente ferita da uno squalo mentre nuotava al largo di Coogee Beach a Sydney, in Australia. La vittima dell'attacco, di circa 30 anni, è stata immediatamente soccorsa. Avrebbe riportato gravi ferite a una gamba e a un braccio. È ricoverata in ospedale in condizioni critiche.

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