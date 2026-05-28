Domenica a Roma 'la prima manifestazione in Italia' per le donne trans

ROMA, 28 MAG - "La prima manifestazione in Italia per le donne trans" si svolgerà domenica 31 maggio a Roma in piazzale Aldo Moro alle 17:30. Lo fa sapere, in una nota, il "Coordinamento trans queer liberation" che l'ha promossa. "Tutta la comunità trans queer si stringe attorno alle donne trans - spiegano - per dare il giusto sostegno, in un momento nel quale subiscono una maggiore violenza che va ad aggiungersi a quella che subiscono da sempre. Da sempre discriminate, violentate, aggredite e marginalizzate, l'Italia mantiene il primato come paese con il maggior numero di morti di persone trans, con una prevalenza femminile. Le donne trans sono disumanizzate: vengono vissute come oggetti e fenomeni da baraccone, sono costantemente sotto l'attenzione di tutti, dal passante per strada fino ad arrivare al presidente Trump. Scenderanno in piazza tutte, anche e soprattutto quelle che sono rimaste ai margini: sex worker, richiedenti asilo politico e donne razzializzate; sono loro la nostra forza e il nostro orgoglio".