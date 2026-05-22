Domenica a Pollenzo, nel Cuneese, la commemorazione per Carlo Petrini

POLLENZO, 22 MAG - Si terrà domenica 24 maggio a Pollenzo, frazione di Bra (Cuneo) dove sorge il complesso dell'Università di Scienze Gastronomiche, la cerimonia pubblica di commemorazione per Carlo Petrini, fondatore del movimento di Slow Food e della filosofia del cibo "buono, pulito e giusto". Ad ospitare l'ultimo saluto, alle 11,30 sarà il quadrilatero dell'Agenzia di Pollenzo, il complesso carloalbertino sede della società che ospita l'Ateneo, la Banca del Vino e l'albergo dell'Agenzia stessa col ristorante. . La camera ardente sarà allestita domani e domenica, dalle 9 alle 19, presso la Sala Rossa dell'Agenzia. A disposizione anche un "libro virtuale" per il commiato, in cui è possibile esprimere un messaggio di vicinanza scrivendo a c.petrini@slowfood.it.