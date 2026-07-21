L'AQUILA, 21 LUG - Domato il rogo a Capistrello, comune della Marsica dove la zona attraversata dalle fiamme da ieri sera è in via di bonifica, a preoccupare gli operatori è l'incendio a Rocca di Mezzo, paese montano dell'Aquilano, dove permane uno spiegamento di forze via terra e via aria. Ci sono due elicotteri della protezione civile regionale, uno dei vigili del fuoco e due aerei arrivati dalla protezione civile nazionale. Inoltre, sono all'opera squadre dei vigili del fuoco e quattro squadre di volontari della protezione civile abruzzese con quattro mezzi al seguito. I mezzi aerei si sono resi necessari perché la zona è impervia e quindi difficilmente raggiungibile. A proposto di questo incendio divampato ieri, secondo quanto si è appreso da fonti legate alle istituzioni, a provocarlo sarebbe stato un uomo intento, con la famiglia, a fare un barbecue nel bosco, individuato e denunciato. Non si sa ancora quanti ettari di vegetazione siano andati distrutti. L'Abruzzo è tuttora interessato da altri due incendi, uno a Guilmi, in provincia di Chieti, l'altro a Lucoli, in provincia dell'Aquila, che potrebbero essere spenti entro la serata: nel primo il direttore operazione spegnimento, la figura che coordina e decide le varie misure da adottare dando indicazioni anche ai piloti, ha messo in campo una squadra di vigili del fuoco, un canadair e quattro squadre con 15 volontari della protezione civile con al seguito 4 mezzi; nel secondo i vigili del fuoco e 11 volontari della protezione civile divisi in 3 squadre, con 3 mezzi. Si tratta di un contingente importante per contrastare un fenomeno che in Abruzzo in questa prima parte dell'estate si sta rilevando particolarmente aggressivo.
Domato incendio a Capistrello, a Rocca di Mezzo in azione 5 mezzi aerei
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