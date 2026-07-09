MILANO, 09 LUG - E' considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nel deposito Bovisa di Brt, a Milano. 'E ancora impossibile riuscire a spegnere due mezzi carichi di bici elettriche, che ci limitiamo a raffreddare, ma il 95% del fuoco è stato spento, il più è fatto", confermano i Vigili del Fuoco. Il Comando provinciale ha sul posto solo le squadre necessarie a tenere sotto controllo i due mezzi in fiamme nel cortile.
Domato il maxi incendio a Milano
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