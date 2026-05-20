Docente iraniana, 'a Teheran difficile trovare farmaci e lezioni solo in dad'

ROMA, 20 MAG - Al di là delle immediate conseguenze della guerra e della visibile atmosfera di sicurezza, l'Iran è ora entrato in una fase più silenziosa ma ben più complessa: un lento esaurimento strutturale che sta gradualmente rimodellando la società dall'interno. Ciò che sta emergendo non è semplicemente una società sotto pressione, ma una che si sta lentamente adattando all'instabilità come condizione permanente di vita. A raccontarlo all'ANSA è una docente iraniana quarantenne, per anni fuggita all'estero ma rientrata a Teheran nei mesi precedenti all'attacco di Usa e Israele in Iran per stare vicina alla famiglia. "Una delle trasformazioni meno visibili sta avvenendo nell'istruzione e nella vita professionale. In seguito alle proteste dell'8 e 9 gennaio scorsi e alle drastiche restrizioni imposte all'accesso a Internet e alle comunicazioni - racconta - gran parte del sistema educativo si è gradualmente spostato verso l'apprendimento online e ibrido. Tuttavia, questa transizione non si è mai sviluppata su basi solide. Per mesi, studenti delle scuole e delle università hanno seguito le lezioni tramite una connessione Internet costantemente interrotta o accessibile solo attraverso una rete nazionale fortemente limitata, spesso incapace persino di supportare le lezioni regolari. In pratica, l'istruzione è diventata un'esperienza frammentata ed estenuante: studenti che trascorrono ore davanti a schermi bloccati, lezioni interrotte e chiamate interrotte, senza la certezza di aver realmente compreso il materiale, o persino che la lezione successiva si terrà. Le università si trovano ad affrontare una realtà simile, con corsi che oscillano continuamente tra lezioni in presenza, online o completamente sospesi, mentre un'intera generazione perde gradualmente la capacità di pianificare il proprio futuro accademico con sicurezza". In gravi difficoltà è anche la sanità: "la carenza di farmaci - spiega - non si limita più a trattamenti specialistici o malattie rare. Persino i medicinali che fino a poco tempo fa erano facilmente reperibili, a volte senza ricetta, sono ora diventati difficili da trovare in molte farmacie o reperibili solo dopo lunghe ed estenuanti ricerche. I pazienti e le loro famiglie si spostano da una farmacia all'altra alla ricerca di medicinali che un tempo facevano parte della vita quotidiana. Per chi soffre di malattie croniche o gravi, la situazione è considerevolmente più grave e allarmante".