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Diverse esplosioni udite in Bahrein

(ANSA-AFP) - ROMA, 09 LUG - Diverse esplosioni sono state udire in Bahrein dopo l'attivazione delle sirene antiaeree nel Paese da parte delle autorità, come testimonia un giornalista di Afp presente sul posto. Le esplosioni si sono verificate dopo che le Guardie Rivoluzionarie iraniane avevano promesso di vendicarsi dei raid aerei statunitensi contro l'Iran. (ANSA-AFP).

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