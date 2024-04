Distribuisce volantini con foto intime della ex, denunciato

CINISELLO BALSAMO (MILANO), 07 APR - Un uomo di 44 anni, residente a Como, è stato denunciato dalla ex fidanzata per aver distribuito sotto casa sua a Cinisello Balsamo (Milano) volantini con sue fotografie intime e i suoi riferimenti di contatto. La donna è stata avvisata da una conoscente che l'ha riconosciuta nelle istantanee, e immediatamente si è recata in caserma a Cinisello Balsamo per sporgere denuncia, la seconda nei confronti dell'ex fidanzato che aveva iniziato a tormentarla mesi prima. Il 44 enne, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, dopo la decisione della donna di troncare la relazione a fine 2023, ha iniziato a perseguitarla con telefonate, pedinamenti e messaggi. Poi ancora atti vandalici alla sua auto e biglietti con insulti lasciati nei presi di casa sua. Dopo la prima denuncia, lui non ha smesso di perseguitarla e anzi ha deciso di stampare i volantini con le immagini della ex e distribuirle sotto casa della donna, nel marzo scorso. I carabinieri lo hanno incastrato grazie ad una meticolosa analisi tecnica, incrociando i dati delle celle telefoniche con quelli del controllo targhe in ingresso e in uscita dal Comune. Poi, il 12 marzo, il 44 enne è stato fermato da una pattuglia mentre si allontanava dal comune milanese con altri ritagli e fotografie della ex nascoste in auto. Il gip del Tribunale di Monza lo ha sottoposto al provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento, con obbligo di firma, con accuse per stalking e revenge porn.