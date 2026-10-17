BRUXELLES, 17 OTT - Disordini stamane anche a Bruxellese e Liegi durante il corteo convocato da alcuni collettivi studenteschi contro le politiche di austerità del governo e per denunciare le condizioni dell'insegnamento e delle scuole, sull'onda delle proteste francesi. Le tensioni con la polizia, con cariche e lancio di lacrimogeni, si sono registrate a Bruxelles nella zona di Gare du Midi e poi nella centralissima Place de la Bourse. Alla manifestazione sta partecipando qualche centinaio di giovani. Media locali riferiscono di tensioni con la polizia anche durante il corteo a Liegi, con uso di camion idranti per disperdere i manifestanti.
Disordini ai cortei di Bruxelles e Liegi, cariche e lacrimogeni
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